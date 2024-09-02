Главком ВМФ РФ сообщил о планах создания соединений на Азовском море

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ Александр Моисеев заявил, что решения о создании соединений на Азовском море уже приняты.

"Нет сомнений, что соединения на Азовском море Военно-морского флота будут. Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие. Развитие Азовского морского района, который живет также перспективами, а сейчас решает важные для всех нас, в том числе, боевые задачи", - сказал Моисеев в интервью телеканалу "Звезда".

19 декабря 2023 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, заявил, что в акватории Азовского моря создан российский военно-морской район.

"В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район", - сказал он.