Более 5 млн российских туристов отдохнули за рубежом этим летом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Более 5 млн самостоятельных и организованных туристов из РФ отдохнули этим летом за рубежом, это на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительной оценке, в июне-августе туристы из России (как организованные, так и самостоятельные) совершили около 5,15 млн поездок в зарубежные страны. Это на 8,4% больше, чем за три летних месяца в 2023 году. У многих туроператоров рост продаж выше этого уровня, что показывает, в том числе, увеличение доли организованного туризма", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, на рост объемов выездного туризма относительно прошлого года повлияли несколько факторов - расширение географии и объемов международной авиаперевозки, адаптация к новой реальности в организации путешествий и снижение цен летом на некоторых массовых направлениях, например, в ОАЭ и Египте.

По данным АТОР, порядка 90% всех зарубежных путешествий этим летом россияне совершили в шесть стран массового туризма: Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазию. На все остальные страны пришлось только 10,2% поездок.

По оценке ассоциации, за три летних месяца в Турцию россияне совершили порядка 2,75 млн визитов (прирост на 7,8% к лету 2023 года). В том числе, летом на курортах Антальи отдохнули около 1,75 млн россиян (плюс 10% к прошлому лету). Турпоток на Эгейское побережье Турции показал спад на 7%, в Стамбул - небольшое увеличение по сравнению с прошлым летом.

На втором месте по выездному турпотоку летом 2024 года - Абхазия. По предварительным оценкам, турпоток в эту страну этим летом остался на прошлогоднем уровне - около 1 млн поездок, среди которых около 45% однодневных экскурсантов с курортов Краснодарского края.

На третьем месте по совокупному турпотоку летом этого года - ОАЭ. По оценкам АТОР, за три летних месяца в Эмираты, в том числе с целью транзита, было совершено около 380 тыс. поездок россиян (плюс 8% к лету 2023 года). В Египет этим летом россияне совершили около 260 тыс. поездок (плюс 20% к лету 2023 года). На пятом месте - Таиланд, куда россияне этим летом совершили около 230 тыс. поездок (плюс 27% к лету 2023 года).

Кроме того, этим летом были популярны турпоездки в Грузию, Азербайджан и страны СНГ, Китай, европейские страны, Мальдивы, Индонезию и Кубу.