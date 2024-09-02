Петербургский суд обязал киллера вернуть полученный за убийство гонорар

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга взыскал в пользу государства деньги, которые киллер получил за убийство, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник.

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денег подал прокурор в отношении экс-полицейского Евгения Попова, который в 2019 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), и убийство по найму (пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ). Третьим лицом в деле был заявлен, в том числе Александр Кайданов (заказчик убийства).

По данным суда, Попов получил от Кайданова около 629 тыс. рублей за убийство и избиение.

Удовлетворив требования представителя надзорного ведомства, Невский районный суд взыскал с Попова около 629 тыс. рублей в доход РФ, а также госпошлину в размере почти 9,5 тыс. рублей, говорится в сообщении.

"Суд сказал, что по смыслу статьи 169 ГК РФ, сделки между Кайдановым и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а, соответственно, они ничтожны. Таким образом, денежные средства подлежат взысканию в доход государства", - поясняет пресс-служба судов.

В 2019 году Попов был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в отношении бывшего адвоката Кайданова суд огласил в 2021 году, фигурант получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.