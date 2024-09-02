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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

МВД сообщило, что День знаний в регионах России прошел без происшествий

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции обеспечили безопасность при проведении Дня знаний в регионах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции обеспечили безопасность во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Нарушений общественного порядка допущено не было", - написала Волк в своем телеграм-канале в понедельник.

Праздничные торжества, посвященные Дню знаний и началу учебного года, состоялись в понедельник в более чем 48 тысячах российских школ.

К охране общественного порядка было привлечено порядка 102 тысяч сотрудников полиции. Также задействовались военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных предприятий и общественных объединений правоохранительной направленности.

МВД РФ Ирина Волк
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