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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Жительница Севастополя получила пять лет колонии за сотрудничество с ВСУ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд вынес приговор местной жительнице, передававшей на Украину сведения о дислокации российских военнослужащих, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

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38-летней подсудимой назначено наказание в виде пяти лет и трех месяцев колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, говорится в сообщении.

В суде установлено, что с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемая собирала сведения о перемещениях боевых кораблей и авиации, а также о местах дислокации Вооруженных Сил РФ в Севастополе и передавала их представителю ВСУ через мессенджеры.

Кроме того, на уличных скамейках и других объектах подсудимая писала маркером высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации, отметили в прокуратуре.

Ей инкриминировали ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).

Севастополь ВСУ
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