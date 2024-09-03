Группировки "Юг" и "Центр" продвигаются вглубь обороны ВСУ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что группировки войск "Юг" и "Центр" продвигаются вглубь обороны ВСУ, группировки "Запад" и "Восток" за сутки улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 31-й, 53-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и две единицы артиллерийского вооружения.

Также в министерстве сообщили, что "Южная" группировка войск продвигается вглубь обороны ВСУ, группировки "Запад" и "Восток" за сутки улучшили положение.

"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 46-й аэромобильной, 10-й штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой народной республики", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки на данном участке потеряли до 710 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре единицы артиллерийского вооружения, пять полевых складов боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Торское Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке.

По данным российских военных, потери армии Украины за сутки составили до 450 военнослужащих, два автомобиля, четыре единицы артиллерийского вооружения и девять полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Водяное и Угледар Донецкой народной республики. Отразили три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ", - заявили в министерстве.

Там сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля и две самоходные артиллерийские установки Krab.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Берислав, Токаревка и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ на данном участке фронта составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, и гаубица "Мста-Б", говорится в сообщении.