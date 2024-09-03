Первый в РФ центр опережающей профподготовки по судостроению открылся в Поморье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Северодвинске (Архангельская область) начал работу отраслевой центр опережающей профессиональной подготовки, ориентированный на решение кадрового дефицита в судостроении, сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.

"В сегодняшних реалиях компетенции в сфере судостроения должны отвечать требованиям, которые диктуют быстро меняющиеся технологии. Чтобы соответствовать высоким стандартам, полностью меняем подход к подготовке кадров и развитию их профессиональных навыков. В Северодвинске начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки по судостроению, который будет готовить специалистов совершенно новой формации", - написал Цыбульский в своем телеграм-канале.

Он добавил, что учреждение будет реализовывать образовательные программы, составленные под запросы верфей и экономики Архангельской области.

"Модули рассчитаны как на школьников и студентов, так и на опытных специалистов, желающих повысить свой профессиональный уровень", - отметил глава региона.

Новый отраслевой центр - это пространство с зонированием помещений по функциональному принципу: там находятся компьютерные классы, лекторий, медиа-зона, а также места для организации проектной деятельности, встреч, обсуждений, проведения профориентационных мероприятий. Учреждение оснащено VR-оборудованием, программно-виртуальными комплексами и профессиональными тренажерами.

Как сообщает пресс-служба правительства Поморья, площадкой отраслевого центра могут пользоваться все техникумы Архангельска и Северодвинска, занимающиеся подготовкой кадров для судостроения.

"Центры опережающей профессиональной подготовки уже работают в 84 регионах России, также принято решение открыть 16 отраслевых центров, один из них - в Северодвинске. При этом наш отраслевой центр является единственным в стране, ориентированным на судостроение", - приводит пресс-служба слова руководителя центра Алены Климовой.

Ранее Цыбульский обсудил вопросы развития судостроительной отрасли на встрече с первым зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым. Глава региона, в частности, предложил создать в Архангельской области головной центр компетенций по судостроению на базе будущего межвузовского кампуса мирового уровня "Арктическая звезда".