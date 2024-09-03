Смерчи, ливни и грозы прогнозируют в Сочи

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях с 4 по 6 сентября, сообщает пресс-служба администрации Сочи во вторник.

"По сообщению синоптиков, утром и днем 4 сентября на территории города и ФТ "Сириус" местами ожидается сильный дождь, гроза. Утром, днем и до конца суток 4 сентября, а также в течение суток 5 и 6 сентября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Все службы курорта работают в усиленном режиме.

"Ситуацию по поручению главы Сочи Андрея Прошунина контролирует оперативный штаб. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять необходимые меры предосторожности", - отмечается в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.