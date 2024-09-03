Белоусов обсудил с главами регионов и командующими группировок ситуацию в приграничье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел очередное заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщило военное ведомство.

"Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий. Также министр обороны обсудил с губернаторами трех регионов и командующими группировок войск текущую ситуацию", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там добавили, что Белоусов заслушал доклады заместителей министра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения, по содействию в организации эвакуации населения.