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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Рекорд тепла для 3 сентября побит в Петербурге

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге вторник стал самым теплым 3 сентября в истории метеонаблюдений, сообщил начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов.

"В 15:40 температура воздуха достигла плюс 28,1 градуса, так что рекорд 1938 года в плюс 28 перекрыт", - написал он в телеграм-канале.

Колесов уточнил, что показатель предварительный. Точное значение нового максимума будет известно после 21:00.

Два температурных рекорда в Петербурге также были побиты 31 августа. По данным Колесова, эта дата отметилась самой теплой за весь ряд инструментальных наблюдений ночью (плюс 20,4 градуса) и самым жарким днем (плюс 28,8).

Александр Колесов Гидрометцентр Петербург
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