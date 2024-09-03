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Водитель бензовоза погиб в ДТП с участием грузовика и эвакуатора в Тверской области

Движение ограничено в сторону Санкт-Петербурга

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Автодор" сообщила о ведении ограничений движения автотранспорта из-за крупной аварии на одном из участков трассы М-11 "Нева" в Тверской области, в результате ДТП погиб человек.

"Из-за ДТП приостановлено движение автотранспорта на 187 км М-11 "Нева" в сторону Санкт-Петербурга. Организован съезд на М-10 на 147 км трассы", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

"Автодор" убрал из информации оповещение о приостановке движения автотранспорта в сторону Москвы, оставил только об ограничениях в сторону Санкт-Петербурга. Ранее "Автодор" сообщал, что временно нет движения в сторону Москвы.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Тверской области, на этом участке трассы произошла авария с участием грузовика, бензовоза и эвакуатора.

"В Калининском районе на 187 километре трассы М-11 столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области, в результате ДТП произошло возгорание бензовоза.

"Причины происшествия и количество пострадавших устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

По информации местных СМИ, в результате аварии произошел пожар.

Тверская область Автодор ДТП
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