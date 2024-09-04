Дефицит водителей на рынке такси РФ к концу года может вырасти до 130 тыс.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит водителей такси на российском рынке к концу 2024 года может увеличиться до 130 тыс., прогнозирует директор по работе с госорганами "Яндекс Такси" Антон Петраков.

В конце 2023 года аналитики "Яндекса" оценивали нехватку в 80 тыс. водителей такси.

"Дефицит растет в том числе из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси - водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов", - сообщил Петраков в ходе сессии на ВЭФ-2024.

Нехватка водителей, в свою очередь, влияет на ценообразование поездок, особенно в конце года.

Сам сервис "Яндекс Такси" постоянно наращивает субсидии для привлечения водителей на платформу, инвестируя "существенный процент от оборота "Такси", сообщал представитель "Яндекса" на телефонной конференции по финрезультатам II квартала.

Оборот сегмента "Такси" отдельно не раскрывается. Оборот сегмента Райдтеха "Яндекса" (включает такси, а также каршеринг и аренду самокатов) в 2023 году вырос на 45% и достиг 1,1 трлн рублей.

По словам Петракова, сервис также пытается восстановить приток водителей через внедрение разных моделей перевозок, включая межгородские поездки, а также обсуждает с регуляторами вопрос о новом экспериментальном правовом режиме для такси.