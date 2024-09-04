Минпромторг и Ростех прорабатывают меры для экспорта российской авиатехники в будущем

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиапромышленность должна быть нацелена на завоевание международных рынков, такие планы сейчас прорабатываются Минпромторгом РФ совместно с "Ростехом" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), заявил журналистам глава министерства Антон Алиханов.

"Это отдельная сложная задача, связанная с возможными дополнительными работами по опытно-конструкторским работам. Но мы обязательно должны в это целиться, потому что, еще раз повторю, наш рынок недостаточен для той компетенции и того объема производства, который мы планируем формировать. Поэтому министерство будет вместе с ОАК, "Ростехом" предлагать в том числе и новые, следующие этапы комплексного развития гражданской авиации уже с точки зрения завоевания своей доли международного рынка", - сказал министр.

Он подчеркнул, что на планы по выходу на экспортные рынки не должна повлиять ситуация с переносом на более поздние сроки реализации основных проектов российского автопрома - МС-21 и SJ-100.

"Конечно, есть определенные сдвижки вправо. Они не критические, имея в виду, что ни разу в истории гражданской авиации не происходило в такие короткие сроки замещение, локализация всех систем в одной стране, одновременное проведение опытно-конструкторских работ, включая и двигатели", - отметил Алиханов.

"Небольшие сдвижки - они не должны никого вводить в заблуждение. У нас работа будет доведена до конца. Самый главный вопрос - это не то, будет или не будет самолета, самый главный вопрос - это как мы планируем делать дальнейшие шаги, потому что, конечно, объем нашего рынка - он не очень большой, и для того чтобы максимизировать те мощности, те умения, которые мы сейчас приобретаем, нам нужно сразу делать прицел на второй шаг. Мы должны думать об экспорте, о международном рынке. И, конечно, машина при выходе на экспортный рынок уже должна быть доведена до всех технических характеристик, которые сейчас заявляются", - подчеркнул чиновник.

Планы производства гражданских самолетов в РФ зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли РФ до 2030 года. В мае этого года программа была обновлена: сроки выхода на рынок почти всех лайнеров были перенесены на несколько лет вперед, в том числе МС-21 - с 2024 на 2025 год, SJ100 - с 2023 на 2026, Ту-214 - с 2023 на 2025, Ил-114-300 - с 2024 на 2026.