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Песков заявил, что удары зимой по энергетике Украины будут зависеть от российских военных

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Решение о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины зимой будет зависеть от потребностей ВС России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будут ли российские военные наносить зимой удары по энергетике Украины.

Ему напомнили, что ранее ВС РФ не планировали наносить подобные удары исходя из гуманитарных соображений, и спросили у него, изменилось ли что-то после атак на Курскую область.

"Разумеется, в данном случае речь идет о посягательстве на территорию РФ. Я бы не стал здесь различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию РФ, новые регионы, это все наша территория. Мы должны ее защищать", - сказал пресс-секретарь президента России.

"В данном случае энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны. Соответственно наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции", - добавил Песков.

Дмитрий Песков ВС РФ Украина энергетика Курская область
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