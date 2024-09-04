Высокая опасность пожаров прогнозируется осенью в ряде регионов Дальнего Востока

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Летний пик пожароопасного сезона в России пройден, ситуация стабилизировалась, но в ряде регионов Дальнего Востока продолжает действовать режим ЧС, а осенью прогнозируется высокая опасность лесных пожаров в ряде районов Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"В сентябре по прогнозам Росгидромета высокая пожарная опасность прогнозируется в западной части Забайкальского края, северной и северо-восточной частях Республики Бурятия, центральной и юго-западной частях Якутии, северо-западной и северо-восточной частях Амурской области и центральной части Хабаровского края", - сказал Козлов "Интерфаксу" на площадке ВЭФ-2024.

В целом, по его словам, "по стране лесопожарная обстановка сейчас стабилизировалась, летний пик пожароопасного сезона пройден".

Прошедшее лето министр охарактеризовал как "непростое, особенно на Дальнем Востоке", где фиксировалась основная горимость: стояла аномально жаркая погода с порывами ветра и сухими грозами. Большая часть лесных пожаров приходилась на труднодоступную местность, где можно тушить пожар только ручным способом. "Важно, что пострадавших от пожаров нет", - подчеркнул он.

"На Дальнем Востоке ситуация также стабилизируется, возгораний за сутки фиксируем намного меньше. Но всё же пока в Забайкальском крае и Якутии действует режим ЧС федерального уровня. В Бурятии (совместно с Забайкальем) введен режим ЧС межрегионального характера", - сказал глава Минприроды.

Козлов подчеркнул, что ситуация всегда держится на контроле, и при необходимости в эти районы будут направлены дополнительные силы и средства.

Он сообщил, что в самый пик к тушению лесных пожаров здесь привлекалось до 3,5 тыс. чел., 300 единиц техники и 33 воздушных судна. Кроме того, Рослесхоз и Авиалесоохрана тогда проводили взрывные работы и мероприятия по искусственному вызыванию осадков.

"Сейчас в Якутии и Забайкалье работают в три раза меньше людей - 1150 человек, включая федеральный резерв Авиалесоохраны", - добавил глава Минприроды.