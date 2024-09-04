Три человека погибли в результате обстрела рынка в Донецке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли, еще пятеро пострадали в результате обстрела рынка в Донецке, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка "Сокол" (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации, ранения получили еще пять человек", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.