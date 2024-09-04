Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ в среду сообщили об отражении двух атак армии Украины на курском направлении, также сорваны попытки атак в направлении еще трех населенных пунктов.

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки", - говорится в сообщении.

По информации министерства, российские военные уничтожили боевую бронированную машину ВСУ и три автомобиля. Кроме того, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сказали в министерстве.

Российские военные нанесли удары по шести бригадам ВСУ в районе 16 населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Кубаткин, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Обуховка, Снагость и Успеновка", - говорится в сообщении

По словам военных, в лесных массивах продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ, пытающихся проникнуть вглубь территории РФ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, Новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь", - заявили в Минобороны РФ.

Министерство сообщило, что украинские силы продолжают нести потери на курском направлении.

"За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе три САУ "Caesar" производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 9,7 тыс. военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы и другую технику.

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