Путина попросили сохранить ставки по дальневосточной и арктической ипотеке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность удержания ставки по "Дальневосточной и арктической ипотеке" на уровне 2%.

"Дальневосточная и арктическая ипотека" по объему занимают всего 4% среди всех льготных ипотечных программ. Но именно в этих регионах самые сложные условия жизни. Просим рассмотреть возможность удержать ставку "Дальневосточной и арктической ипотеки" на уровне 2%", - сказал Чекунков в ходе презентации главе государства результатов развития Дальнего Востока.

По его словам, ипотека позволила достичь рекордного уровня жилищного строительства, объем ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе удвоился за пять лет.

"Свой вклад в это вносят программы "Дальневосточный квартал", отдельный дальневосточный конкурс по благоустройству городов и программа арендного жилья для востребованных специалистов", - добавил министр.

Также Чекунков рассказал о начале работы по реализации мастер-планов дальневосточных городов.

"70 первых объектов будут сданы в 2024 году. В планах на 2025 год - ввести еще 55 объектов. Всего мастер-планы предусматривают строительство или реконструкцию почти 1 тыс. объектов в 25 городах Дальнего Востока. Для оценки эффективности работы мы ведем рейтинг по реализации мастер-планов. (...) На сегодня 27% от запланированных мероприятий обеспечены финансированием", - отметил глава Минвостокразвития.

Кроме того, Чекунков отдельно остановился на плане развития Владивостокской агломерации, включающем создание в Надеждинском районе города-спутника Владивостока. Он сообщил, что уже подготовлен мастер-план, утверждена документация по планировке территории, к проекту привлечены ВЭБ.РФ и Сбер. В настоящее время идет работа с крупнейшими российскими застройщиками для формирования консорциума.