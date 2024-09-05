СКР расследует в отношении трех граждан РФ дело о подготовке терактов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует уголовное дело об участии трех россиян в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению терактов по указанию украинской разведки, сообщили в ведомстве.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении трех граждан Российской Федерации, а также иных лиц по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, "не позднее 12 января 2023 года на территории Украины при участии представителей Главного управления разведки министерства обороны Украины, Службы безопасности и Вооруженных сил Украины было создано террористическое сообщество, в состав которого вошли лица, испытывающие враждебное отношение к общественно-политическому строю РФ и проводимой специальной военной операции".

"Для наиболее эффективного достижения поставленных целей и выполнения боевых задач организаторы террористического сообщества привлекли к участию в террористическом сообществе трех граждан Российской Федерации, которые были осведомлены о целях создания преступной организации и согласились принять участие в ее деятельности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эти лица "должны были выполнять функциональные обязанности в форме поиска и предоставления информации о местах дислокации военнослужащих Вооруженных Сил РФ, различных инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, государственных и муниципальных учреждениях путем их фотографирования, определения и передачи координат иным участникам террористического сообщества в целях совершения на территории РФ террористических актов".

"19 января 2023 года фигуранты выехали в ЛНР и обнаружили в городе Луганске места скопления военнослужащих ВС РФ. Они произвели фотосъемку указанных мест и определили их координаты, после чего через интернет-мессенджер передали их соучастникам для совершения террористических актов на данных объектах", - говорится в сообщении.

Кроме того, по версии СКР, 18 июня 2024 года один из фигурантов произвел фотосъемку участка железнодорожного сообщения в направлении города Адлера Краснодарского края, "определив его координаты и передав их участникам террористического сообщества в целях дальнейшей организации, планирования и реализации террористического акта".

"Однако его деятельность была пресечена Следственным комитетом России во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области, мужчина был задержан", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в настоящее время мужчина арестован.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и иные фигуранты, причастные к совершению указанных преступлений, решается вопрос об объявлении их в международный розыск", - добавили в ведомстве.