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Двоих экс-сотрудников управления спецпроектов Минобороны и замгендиректора "Оборонтеста" заподозрили во взятках

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Двое бывших сотрудников управления исследований и специальных проектов Минобороны РФ, а также заместитель гендиректора АО "Оборонтест" подозреваются во взяточничестве на сумму более 7,7 млн рублей. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России начальника отдела (комплексных межвидовых исследований в области разработки оружия на новых физических принципах) полковника запаса Андрея Ивановича Чекмазова и его заместителя полковника запаса Дмитрия Владимировича Фомина, а также в отношении заместителя генерального директора АО "Оборонтест" Александра Владимировича Сухарева", - говорится в сообщении, размещенном в четверг в телеграм-канале ГВСУ.

В нем отмечается, что Чекмазов и Фомин обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а Сухарев - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). "Следствием установлено, что в 2016 году и 2022 году между Управлением перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России и АО "Оборонтест" заключены два государственных контракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа общей стоимостью 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По версии ГВСУ, в период с июня 2023 года по 3 сентября текущего года "Чекмазов и Фомин получили от Сухарева взятку в общем размере 7 млн 710 тысяч рублей за беспрепятственное принятие этапов проводимых работ, непринятие мер по выявленным нарушениям, а также общее покровительство и попустительство по службе".

"Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина - в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дело расследует военное следственное управление СКР по Москве.

Минобороны РФ Оборонтест Дмитрий Фомин Андрей Чекмазов Александр Сухарев
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