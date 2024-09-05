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Военные сообщили об авиаударе по подразделениям ВСУ в курском приграничье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России в четверг сообщило об авиаударе по личному составу и технике украинских подразделений в приграничье Курской области.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, в результате удара авиационными ракетами личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

"Экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета", - сообщили военные.

Курская область Минобороны РФ
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