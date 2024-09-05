Бенефициар банка осужден на 12 лет за хищение 1,6 млрд руб. у хоккеиста Радулова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 12 лет колонии бенефициару КБ "Транснациональный банк" Сергею Кононову по уголовному делу о хищении 1,6 млрд руб. со вклада хоккеиста Александра Радулова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Кононову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в четверг.

Помощник Кононова Роман Швец приговорен к 6,5 годам колонии, замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева - к пяти годам.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, установлено, что "Кононов, являясь бенефициаром и членом совета директоров КБ "Транснациональный банк" (ООО), действуя в составе организованной группы совместно с президентом банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Пантелеевой (...) и другими сообщниками из числа работников банка, уголовное дело в отношении которых также выделено в отдельное производство, мошенническим путем похитили денежные средства одного из вкладчиков (Радулова - ИФ)".

Сумма хищений составила 1,6 млрд руб., уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 2014-2015 годах фигуранты дела переводили на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства, принадлежащие банку, в размере более 213,4 млн руб., сообщили в прокуратуре.

По данным СМИ, большая часть денег была возвращена Радулову с помощью Агентства по страхованию вкладов.

ЦБ РФ отозвал у "Транснационального банка" лицензию на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 года.