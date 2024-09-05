Поиск

Бенефициар банка осужден на 12 лет за хищение 1,6 млрд руб. у хоккеиста Радулова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил 12 лет колонии бенефициару КБ "Транснациональный банк" Сергею Кононову по уголовному делу о хищении 1,6 млрд руб. со вклада хоккеиста Александра Радулова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Кононову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде в четверг.

Помощник Кононова Роман Швец приговорен к 6,5 годам колонии, замначальника клиентского отдела банка Елена Пантелеева - к пяти годам.

СпортРадулов покинул "Ак Барс"Читать подробнее

Как сообщили в прокуратуре Москвы, установлено, что "Кононов, являясь бенефициаром и членом совета директоров КБ "Транснациональный банк" (ООО), действуя в составе организованной группы совместно с президентом банка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также Пантелеевой (...) и другими сообщниками из числа работников банка, уголовное дело в отношении которых также выделено в отдельное производство, мошенническим путем похитили денежные средства одного из вкладчиков (Радулова - ИФ)".

Сумма хищений составила 1,6 млрд руб., уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 2014-2015 годах фигуранты дела переводили на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства, принадлежащие банку, в размере более 213,4 млн руб., сообщили в прокуратуре.

По данным СМИ, большая часть денег была возвращена Радулову с помощью Агентства по страхованию вкладов.

ЦБ РФ отозвал у "Транснационального банка" лицензию на осуществление банковских операций 13 апреля 2015 года.

Транснациональный банк Александр Радулов Сергей Кононов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Против бывшего замглавы МЧС Павла Барышева возбудили дело о мошенничестве

Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

Трутнев заявил, что эксперимент по ограничению вывоза икры с Камчатки работает

В ЦИК разделили ключи расшифрования для онлайн-голосования на выборах в сентябре

Мишустин назвал "Интерфакс" надежным поставщиком продуктов для медиа, ведомств и банков

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Владимир Путин поздравил "Интерфакс" с 35-летием

Число депортированных из РФ мигрантов выросло на 50%, до 93 тыс. человек

Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием

Дума уточнит закон об иноагентах для устранения лазеек с переименованием
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине на основе стамбульских соглашений

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });