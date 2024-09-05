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Суд рассмотрит в особом порядке дело экс-генерала ФТС Олега Завгороднего

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Дело бывшего генерала ФТС России Олега Завгороднего, обвиняемого по делу о скандале в отеле Калининграда, будет рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, сообщила пресс-служба областного суда.

Данное решение принял Ленинградский районный суд в ходе предварительного слушания по делу. Соответствующие ходатайства заявила в четверг сторона защиты.

По версии следствия, ночью 2 февраля 2024 года генерал ФТС Завгородний в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в отеле, а в ответ на замечания развязал драку с охранником гостиницы.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, генерал "продолжая нецензурно выражаться, нанес одному из полицейских несколько ударов ногами в область туловища и головы", говорится в пресс-релизе.

Затем он был задержан и доставлен в отдел полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, угроза применения такого насилия, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

При допросе на предварительном следствии Завгородний вину признал, в содеянном раскаялся.

В ходе предварительного слушания также была определена дата основного заседания - 16 сентября.

Генерал-лейтенант был уволен с должности начальника Главного управления тылового обеспечения ФТС по собственному желанию.

Калининград ФТС Олег Завгородний
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