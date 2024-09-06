В Поволжье и на Урале потеплеет, в Сибири и на Дальнем Востоке будут ночные заморозки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Небольшое повышение температуры прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа и Урала, в регионах Сибири прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений ночью, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе температура будет близка к норме, особенно на следующей неделе. Не холодно. В отличие от нынешней неделе там прогнозируется повышение температуры. Ночные температуры на юге плюс 10 - плюс 15, днем - плюс 23 - плюс 28 градусов", - сказал Вильфанд, уточнив, что в течение недели будет преимущественно без осадков.

На Урале также прогнозируется повышение температуры относительно прошедшей недели, но оно будет не таким сильным. "Там тоже повышается температура по сравнению с нынешней неделей, которая была очень зябкая, сегодня, например, на юге плюс 15 градусов. Температура повысится, ночью будет плюс 7 - плюс 10 градусов, днём 18 - 23. И небольшие осадки", - добавил он.

На севере Урала будет чуть попрохладнее, отметил Вильфанд. Так, в Пермском крае и Ямало-Ненецком автономном округе днем будет около плюс 10 - плюс 13, в Свердловской области - около плюс 15, в середине недели - до плюс 18.

На юго-западе Сибири, в самых густонаселенных районах азиатской части страны, в Омской, Томкой, Новосибирской областях - плюс 6 - плюс 11 ночью, днём плюс 12 - плюс 17 и дожди.

"На юге Красноярского края и в Хакасии даже, начиная со вторника, температуры будут понижаться до отрицательных значений - минус 1 - плюс 4, днём не жарко - в начале недели плюс 10 - плюс 15, в последующем плюс 8 - плюс 13. В центральных и южных районах Красноярского края - даже дождь и мокрый снег", - добавил он.

В Магаданской области и на Чукотке, как отметил Вильфанд, также "не жарко", ночью плюс 1 - плюс 6, а днем плюс 8 - плюс 13, в последующем понижение до минус 1 - плюс 4 ночью и плюс 6 - плюс 11 днём. Также ожидаются дождь и снег.

На юге Дальнего Востока - в Амурской области и юге Хабаровского края будет выше плюс 20 градусов, в последующем - плюс 16 - плюс 20 градусов. "В Приморье комфортно, температура высокая плюс 22 - плюс 27, теплые ночи - плюс 11 - плюс 16. И там будет чередование ясных дней и дождливых", - отметил Вильфанд.