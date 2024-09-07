Минобороны сообщило об ударе "Ланцетом" по технике ВСУ в Харьковской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Север" ударом дрона "Ланцет" уничтожили в Харьковской области гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Расчет БПЛА выследил маршрут выдвижения артиллерийского орудия на позицию. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по гаубице противника", - сказано в сообщении.

По информации военных, в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" гаубица ВСУ, доставленная на огневую позицию, была уничтожена.

Минобороны РФ в субботу распространило кадры, на которых наблюдаются взрыв и пожар.