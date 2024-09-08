В селе на Ставрополье загорелся камыш на площади 1 500 кв. м

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Крупный природный пожар начался в селе Красногвардейское в Ставропольском крае, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС России по региону.

Как говорится в сообщении, на улице Красной 154 загорелся камыш на площади 1 500 кв. м.

На месте работают подразделения спасателей.

Село Красногвардейское является административным центром Красногвардейского округа Ставрополья. Население - более 13 тыс. человек.