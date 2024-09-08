РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Общая сумма штрафов, которым подверглись иноагенты за отсутствие маркировки их материалов, достигла 1 млрд рублей, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникациях Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"С начала года наложено штрафов на сумму более 12 млн рублей", - сказал Зайцев, выступая на брифинге в ЦИК РФ.

По его словам, с начала текущего года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо к нему был ограничен доступ в отношении 27 тыс. интернет-страниц, содержащих недостоверный контент.

"И 1800 страниц - с призывами к участию в несакнционированных мероприятиях", - уточнил Зайцев.

Он отметил, что иностранные площадки за неудаление такого конвента системно привлекаются к административной ответственности, в том числе с назначением оборотных штрафов.

"Так за текущий год общая сумма наложенных на них штрафов составляет более 35 млн рублей. А всего в общей сложности с 2021 года наложено штрафов на сумму более 35,3 млрд рублей", - пояснил Зайцев.

Он уточнил, что зарубежные площадки продолжают использовать такие методы, как цензурирование неугодной информации.

"С начала 2024 года зафиксировано 95 таких инцидентов, в том числе массовая блокировка в видеохостинге Youtube каналов региональных филиалов ВГТРК, страниц известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей", - сказал представитель Роскомнадзора.