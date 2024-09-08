Действующий губернатор Челябинской области Текслер вышел в лидеры на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер лидирует на выборах главы региона после обработки 0,18% бюллетеней, следует из данных ЦИК, обнародованных в воскресенье.

Текслер, выдвинутый региональным отделением "Единая Россия", получает 89,44% голосов избирателей.

На втором месте - лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин с 4,64% голосов, на третьем - кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов с 2,87% голосов.

Замыкает четверку кандидатов заместитель председателя партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев с 2,32% голосов.