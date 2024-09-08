Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Саудовскую Аравию для участия в министерской встрече Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как передает корреспондент "Интерфакса", самолёт российского министра приземлился в аэропорту Эр-Рияда в 18:59 по местному времени (совпадает с московским).

В ходе визита Лавров примет участие в совместном министерском заседании Стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - региональная международная организация, объединяющая шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.