Губернатор Ставрополья Владимиров лидирует на выборах главы региона

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ("Единая Россия") выходит на первое место на выборах главы региона с 82,74% голосов избирателей после обработки первых 0,77% протоколов, согласно данным ЦИК РФ, обнародованным в воскресенье.

На втором месте - Виктор Гончаров (КПРФ) с 9,38% голосов, далее следуют Александр Люшин (ЛДПР) с 2,52%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,08%, Борис Оболенец ("Новые люди") с 2,02 %.

Председатель крайизбиркома Сергей Тарасов сказал журналистам, что голосование прошло в штатном режиме.

"Техника не подводила, провокаций и нарушений закона не было", - отметил Тарасов.

Явка избирателей на 18:00 воскресенья составила 55,03%, всего проголосовало 1 млн 48 тысяч 191 человек, проинформировал он.

Владимиров в 2013 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края. На следующий год он всенародным голосованием жителей региона был избран главой Ставрополья. В 2019 году избран губернатором Ставропольского края на второй срок.

Выборы губернатора Ставрополья в 2024 году прошли в единый день голосования 6,7 и 8 сентября. В крае были открыты 1292 избирательных участка, включая 20 временных - в медучреждениях и СИЗО.