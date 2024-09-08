Текслер продолжает лидировать на выборах губернатора Челябинской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер по-прежнему лидирует на выборах главы региона, следует из данных ЦИК, обнародованных в воскресенье.

После обработки 42,18% бюллетеней Текслер, выдвинутый региональным отделением "Единой России", получает 82,99% голосов избирателей.

На втором месте - лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин с 7,91% голосов, на третьем - кандидат от КПРФ, депутат Челябинской гордумы Эльдар Гильмутдинов с 5,06% голосов, на последнем - заместитель председателя партии "Зеленая альтернатива" Степан Соловьев с 2,06% голосов.