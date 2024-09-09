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Осипов переизбран губернатором Забайкалья

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Александр Осипов после обработки 100% протоколов остается на посту губернатора Забайкальского края.

По предварительным данным краевой избирательной комиссии, за действующего главу региона проголосовали 82,27% пришедших на участки избирателей.

Второе место у Георгия Шилина от ЛДПР, который набрал 7,44% голосов, третье занимает Константин Коростелев от "Коммунистов России" с 4,68%, Валерий Афицинский от экологической партии "Зеленые" замыкает список с 3,21%.

Явка составила 43,99% (334 тыс. 158 человек).

Осипов по указу президента РФ занял пост врио главы Забайкалья в 2018 году после того, как прежний руководитель региона Наталья Жданова в октябре 2018 года подала в отставку по собственному желанию. В 2019 году его избрали на пост губернатора.

Забайкалье Константин Коростелев Забайкальский край Александр Осипов Валерий Афицинский Георгий Шилин Наталья Жданова
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