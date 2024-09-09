В МИД РФ заявили о заинтересованности в экономическом сотрудничестве с Африкой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Африка является динамично развивающимся регионом, поэтому Россия заинтересована в числе прочего в расширении торгово-экономических связей со странами континента, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Коммерсант".

"Африка - очень перспективный, потенциально очень динамично развивающийся регион - и по населению, и по экономическому развитию. И наше внимание к нему обусловлено не только теми геополитическим событиями, которые возникли в последние два с половиной года", - сказал Биричевский, отвечая на вопрос издания, имеется ли экономическая целесообразность в расширении связей России с африканскими государствами.

Он уточнил, что "там очень много потребностей в создании продуктов высокой добавленной стоимости".

"Партнеры, конечно, хотят, чтобы мы инвестировали в производство и переработку с целью реализации своей продукции с добавленной стоимостью, а не просто сырья. И мы, в принципе, готовы к такому сотрудничеству. В России есть компании, в том числе в сфере продовольствия, которые готовы к развитию производства в Африке, имеется огромный интерес среднего бизнеса к закупкам в Африке фруктов и других товаров, которые там производят", - подчеркнул дипломат.

При этом он отметил, что, "конечно, там тяжело с расчетами".

"Тем не менее какие-то связи мы выстроили, все больше и больше наших компаний идет на континент. Объемы пока не особо крупные, но тенденция выхода на африканский рынок просматривается очень четко", - сообщил Биричевский, добавив, что "в этом году в ноябре в Сочи у нас впервые в истории будет встреча Россия-Африка на уровне министров иностранных дел".

"И, конечно, в составе делегаций будут и бизнесмены. А значит, поговорим не только о политике, но и о том, что происходит в торгово-экономическом сотрудничестве", - резюмировал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ.