Бочаров получает свыше 79% на выборах губернатора Волгоградской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочарова побеждает на выборах главы региона после обработки 56,01% протоколов, следует из данных ЦИК, обнародованных в понедельник.

Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", получает 79,94% голосов избирателей.

На втором месте - Олег Дмитриев (КПРФ) с 7,57%, далее следуют Алексей Кононенко (ЛДПР) с 5,21%, Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров") с 3,50% и Алексей Васютенко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,42%.

Ранее председатель избиркома Волгоградской области Виктор Черячукин сообщал, что за три дня выборов явка на 18:00 воскресенья составила рекордные 57,40%, проголосовали более 1 млн человек.