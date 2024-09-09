Федорищев побеждает на выборах губернатора Самарской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев побеждает на досрочных выборах главы региона, набрав 79,56% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

Кандидат от партии КПРФ Алексей Лескин набрал 6,93% голосов, Наталья Бисярина от партии ЛДПР - 5,98%, Михаил Маряхин от "Справедливой России - Патриоты - За правду" - 2,68%, Владимир Плякин от "Новых людей" - 2,23%, Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" - 1,26%.

Предыдущие выборы губернатора Самарской области проводились в сентябре 2023 года, главой региона был избран действующий губернатор Дмитрий Азаров, набравший 83,83% голосов избирателей. Явка составила 53,79%.

31 мая президент РФ Владимир Путин принял отставку Азарова с поста губернатора Самарской области и подписал указ о назначении врио главы региона Федорищева.