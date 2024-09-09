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На выборах главы Республики Алтай побеждает Турчак

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.

За Турчака проголосовало 55 тыс. 507 пришедших на участки избирателей.

Второе место у Александра Кириллова из ЛДПР, который набрал 10,02% голосов, третье занял Олег Добрынин от партии "Родина" с 6,31% голосов.

В июне президент Владимир Путин назначил первого вице-спикера Совфеда Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Ранее регион возглавлял Олег Хорохордин, который подал в отставку.

Андрей Турчак Владимир Путин Олег Хорохордин Олег Добрынин Республика Алтай
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