Лавров назвал приоритетом для России отношения со странами Персидского залива

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о важности отношений России со странами Персидского залива.

"Отношения со странами залива - приоритет для России, в первую очередь в области экономики, технологий, торговли, но также по международным вопросам", - сказал Лавров, открывая встречу с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасемом Аль-Будейви.

Он подчеркнул, что Россия ценит пользу формата Совета сотрудничества Россия-ССАГПЗ и надеется на выработку практических шагов по сотрудничеству со странами объединения.

В свою очередь, Аль-Будейви выразил надежду на то, что встреча будет иметь конкретные результаты. "Страны ССАГПЗ придают особое значение отношениям с Россией, ожидаем услышать вашу позицию по множеству вопросов, в первую очередь о том, как укрепить отношения России и объединения", - сказал генсек организации.

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - региональная международная организация, объединяющая шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.