Лавров заявил, что РФ делает все возможное, чтобы не допустить большой войны на Ближнем Востоке

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ближний Восток находится на пороге большой войны, и Россия делает всё, чтобы этого не допустить, в том числе совместно с государствами Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На новый, опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном. Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны. Наша общая ответственность - не допустить этого", - сказал Лавров на заседании Стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Он отметил, что одновременно с этим "неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в Секторе Газа и прекратить массовую гибель его жителей привело к резкому ухудшению политической ситуации во всем регионе: от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря".

Лавров подчеркнул, что Россия "работает над нормализацией обстановки со всеми сторонами, тесно координируя действия и в ООН, и на других площадках с друзьями из Совета сотрудничества".

По словам российского министра, ситуация вокруг Палестины "приняла катастрофические масштабы".

"Наши друзья из Катара играют наряду с другими участниками ключевую роль в непрямом переговорном процессе между Израилем и ХАМАС, который направлен на урегулирование ситуации", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ министр сказал, что рассчитывает обсудить этот и другие вопросы в ходе заседания Стратегического диалога.