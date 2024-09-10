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В цехе "Евраза НТМК" из-за пожара в коллекторе газа домны погиб человек

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В цехе АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (НТМК, входит в Evraz) произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, один человек погиб и еще трое пострадали, сообщила прокуратура Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент случился 10 сентября около 11:10 по местному времени в цехе № 6. Погиб работник предприятия - газовщик доменной печи. Пострадавшие доставлены в больницу. По факту началась прокурорская проверка.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении по связям с общественностью Evraz, выход горячего газа произошел во время настройки оборудования газораспределительной станции доменной печи. На комбинате создана комиссия для расследования происшествия.

Пострадавшие сотрудники госпитализированы с ожогами. Комбинат пообещал помочь родным погибшего и взять на себя расходы на лечение пострадавших.

Evraz Евраз НТМК Свердловская область Нижний Тагил
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