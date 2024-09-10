Крупнейшие в РФ природоохранные выставки "ЭкваТэк" и "ВэйстТэк" начали работу в "Крокус Экспо"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Международные выставки инновационного оборудования и современных технологий для устойчивого развития водного сектора - "ЭкваТэк", а также сферы обращения с отходами - "ВэйстТэк" - начали свою работу в одном из павильонов комплекса "Крокус Экспо" и продлятся до 12 сентября включительно.

"Это мероприятие даёт нам уникальный шанс ознакомиться с новинками оборудования для водохозяйственной отрасли нашей страны. Здесь представлены несколько десятков крупных отечественных производителей, компании из Белоруссии и ряда других стран",- сказал замглавы Минпромторга Михаил Иванов на официальной церемонии открытия выставки во вторник.

По его словам, "отрасль оборудования для водоочистки и водоподготовки сегодня в России активно развивается".

"Объем производства за последний год увеличился на 15% и достиг отметки в 42 млрд руб., а доля отечественного оборудования на нашем рынке уже превышает 50%",- сказал чиновник.

Иванов отметил, что Минпромторг поддерживает российских производителей: "У нас сегодня действует три специальных инвестиционных контракта по созданию крупных производств насосной продукции и запорно-регулирующей арматуры".

"А в этом году для поддержки научно-технического потенциала отрасли планируем выделить субсидии в объеме порядка 300 млн руб.",- сказал замминистра.

Со своей стороны директор департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Александр Федяков напомнил, что по поручению президента ведётся работа по модернизации коммунальных услуг, и в настоящее время готовится программа на 4,5 трлн руб. до 2030 года.

Как отметил врио министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, на выставках представлено много отечественных решений, интересных для региональных властей, а также проекты, которые могут быть реализованы с помощью участвующих в мероприятии партнёров.

Председатель Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по нацпроекту "Экологическое благополучие" Рашид Исмаилов напомнил, что со следующего года в РФ реализуется новый нацпроект "Экологическое благополучие", который приходит на смену нацпроекту "Экология".

"Там два ключевых трека, они очень амбициозные и очень наполненные. Это трек "Вода России" и трек "Экономика замкнутого цикла". Все, что здесь есть, - это все для реализации мероприятий в рамках данных треков",- сказал он.

Посетив выставку, можно убедиться, что "мы сегодня замещаем практически все, что необходимо, чтобы решать поставленные перед нами задачи", а также в том, что "мы достигли сегодня технологического и природоохранного суверенитета", сказал он.

Также в рамках выставки "ЭкваТэк" прошел круглый стол "Интеграция инфраструктуры новых регионов в водохозяйственный комплекс РФ" с участием президента Национального ассоциации водоснабжения и водоотведения Светланы Гафаровой и советника гендиректор "Фонда развития территорий" Гайка Багдасаряна. Чиновники и эксперты обсудили проблемы, стоящие перед новыми субъектами РФ и способы их решения. В частности, были подняты вопросы изношенности инфраструктуры и недостатка кадрового состава водоснабжающих предприятий.

"Утверждена программа развития ЖКХ по новым территориям, "Фонд развития территорий" является, по сути, оператором этой программы. Также утверждены программы в каждом из субъектов. На первом этапе принято решение централизовать потоки и ресурсы для того, чтобы максимально сконцентрировать наши усилия",- сказал Багдасарян.

По его словам, поставлена задача формирования единого водоканала и теплосети, для чего разрабатывается единая схема теплоснабжения и водоотведения; аналогичная схема была разработана ранее по Крыму.

Одной из целей проведения выставок "ЭкваТэк" и "ВэйстТэк", которым в этом году исполняется 30 и 25 лет соответственно, является содействие достижению ключевых показателей и задач национальной цели "Экологическое благополучие", определенной президентом РФ на период до 2036 года, сообщили ранее организаторы экспозиций.

На площадках представлены более 550 производителей и поставщиков, они продемонстрируют современные технологии для оснащения и эффективного управления водными ресурсами и отходами на промышленных предприятиях и в сфере ЖКХ.

На экспозиции будут представлены компании из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Турции. На выставках ожидается более 10 тыс. специалистов со всей страны.