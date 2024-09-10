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"Бизнес против коррупции" и "Новые люди" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" (ЦОП "БПК") во вторник подписал соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами, среди которых политическая партия "Новые люди", общероссийская общественная организация "Опора России".

"Подписанные сегодня соглашения с новыми партнерами будут способствовать созданию на базе ЦОПа Единого центра защиты предпринимателей от уголовного преследования", - сообщили в ЦОП "БПК".

Соглашения о сотрудничестве также были подписаны Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей, ассоциацией "Тихоокеанско-Евразийский Деловой Альянс по развитию экономических торговых отношений" и федеральным центром медиации при фонде "Росполитика".

Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" существует с 2012 года и выполняет функцию экспертизы сложных уголовных дел экономической направленности. Тесно сотрудничает с аппаратом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и Генеральной прокуратурой РФ.

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