Поиск

Путин обсудит с членами правительства РФ программы развития регионов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 11 сентября проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема встречи - индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области", - говорится в сообщении.

С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Максим Решетников и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорт "Жуковский" возобновил штатную работу

Что произошло за день: вторник, 10 сентября

Вопрос о замене Дельпалю условного срока на реальный рассмотрят 23 сентября

Вопрос о замене Дельпалю условного срока на реальный рассмотрят 23 сентября

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

В Раменском жить в квартирах сильно поврежденных этажей можно будет через несколько месяцев

ВМФ РФ в ходе учений "Океан-2024" отработает отражение агрессии с океанских направлений

Прошедший август стал самым теплым в мире

Прошедший август стал самым теплым в мире

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Восьми пострадавшим понадобилась помощь медиков после атаки БПЛА в Подмосковье

Жару до 37 градусов прогнозируют в Сочи

ФАС утвердила повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта аэродромов