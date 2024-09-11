Путин обсудит с членами правительства РФ программы развития регионов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 11 сентября проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема встречи - индивидуальные программы развития регионов и исполнение государственной программы развития Калининградской области", - говорится в сообщении.

С докладами по этому поводу выступят министр экономического развития Максим Решетников и врио секретаря Генсовета партии "Единая Россия", полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.