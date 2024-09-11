Каждый третий россиянин считает, что сейчас лучше побольше тратить

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минимальные денежные траты и сохранение максимальной суммы на будущее в настоящее время считают наиболее рациональным поведением 53% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Результаты опубликованного на официальном сайте центра социологического исследования показывают, что удельный вес таких респондентов снизился по сравнению с началом текущего года - в январе он составлял 59%.

В свою очередь, каждый третий (33%) респондент убежден, что сейчас лучше побольше тратить, а свободные сбережения по возможности как можно быстрее вложить во что-нибудь выгодное, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, каждый седьмой россиянин (14%) затрудняется определиться с тем, какой из этих двух вариантов на данный момент представляется оптимальным.

Согласно опросу, около трети сограждан (31%) полагают, что на данный момент удачное время для крупных покупок; противоположного мнения придерживаются около половины респондентов (46%) и почти каждый четвертый (23%) не знает, что сказать по данному поводу.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 августа 2024 года среди 1,6 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет.