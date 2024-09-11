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Сеть нелегальных узлов связи ликвидировали в 13 регионах России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции при содействии сотрудников ФСБ пресекли деятельность разветвленной сети узлов связи, которые использовались для дистанционных мошенничеств в отношении россиян, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в среду.

"Криминальная схема действовала на территории 13 субъектов. Участники организованной группы действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами РФ. Он через интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Подельники устанавливали оборудование в арендованных квартирах, обеспечивали его настройку и регулярную замену заблокированных сим-карт. Чтобы скрыть расположение сим-боксов, каждые несколько дней их перевозили в другое место.

"В настоящее время полицейским известно о более чем восьми тысячах номеров, которые использовались участниками криминальной схемы. С их помощью были совершены не менее 100 мошенничеств", - отметила Волк.

При обысках оперативники изъяли 39 единиц сетевого оборудования. В полицию доставлены 26 человек, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, добавила официальный представитель МВД РФ.

МВД РФ ФСБ
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