Шойгу заявил, что страны БРИКС способны сообща внести вклад в глобальную безопасность

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что страны БРИКС в силах противодействовать терроризму, распространению экстремизма и транснациональной преступности.

"Убежден, что страны БРИКС способны сообща вносить серьезный вклад в обеспечение глобальной безопасности и противодействие таким угрозам, как терроризм, распространение экстремистской деятельности, транснациональная преступность, использование информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях", - сказал Шойгу на открытии встречи высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

"По всем этим направлениям мы уже активно сотрудничаем. Вместе с тем, потенциал такого взаимодействия далеко не исчерпан", - отметил секретарь Совбеза РФ.

По словам Шойгу, необходимо "коллективно, с привлечением стран-единомышленников, отстаивать принципы международного права, уважения суверенитета государства, противодействовать попыткам подрыва международных институтов, их использования для давления на суверенные страны".

"Важным элементом нашей работы считаем укрепление сотрудничества со всеми странами глобального Юга", - сказал он.

Шойгу заявил о готовности РФ продолжать работу над повышением координации стран БРИКС на ключевых международных площадках.