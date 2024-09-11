Патрушев поручил Минсельхозу выработать меры стабилизации цен на продовольствие

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Патрушев призвал Минсельхоз РФ сосредоточить усилия не только на увеличении производства сельхозпродукции и продовольствия, но и на выработке мер по обеспечению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке.

"Внутренний рынок у нас полноценно обеспечен всей необходимой продукцией. Вместе с тем в фокусе внимания министерства должны оставаться вопросы, связанные с сохранением стабильной ценовой ситуации. В рамках межведомственного диалога необходима выработка своевременных мер, которые позволят нивелировать ценовые колебания на рынке продовольствия. И Минсельхоз должен занимать в данном вопросе проактивную позицию", - заявил Патрушев на заседании коллегии Минсельхоза в среду в Москве.

При этом он подчеркнул: "Вы отвечаете не только за производство, но и за доступность продуктовой линейки на прилавках".

Как отметил Патрушев, рост производства неразрывно связан с достижением технологического суверенитета. "Работа по повышению независимости от импорта проводится в разных сферах АПК. В частности, правительство выделяет значительные средства на обновление материально-технической базы научных учреждений, в 2023 и 2024 годах это 5 млрд рублей", - сказал он.

По словам Патрушева, АПК должен продолжить укрепление своего научно-производственного фундамента на системной основе. "Работа по достижению технологического лидерства будет организована через мероприятия национального проекта "Технологическая обеспечение продовольственной безопасности". Сейчас завершается его формирование", - сообщил вице-премьер.

Патрушев также обратил внимание на необходимость ввода в оборот новых сельхозземель. "Но в отдельных субъектах задействованы практически все сельхозземли. Поэтому следует подумать над повышением эффективности самих процессов земледелия", - сказал он.

По его словам, для развития животноводства, наряду с дальнейшей модернизацией предприятий, важным условием является усиление ветеринарной безопасности. "Убытки от распространения особо опасных заболеваний пока значительные. В этой связи правительство ежегодно финансирует поставку в регионы вакцин и средств диагностики. В 2023 и 2024 годах их объем составил по 3,7 млрд рублей", - сообщил вице-премьер.