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Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Умышленный поджог вертолета Ми-8Т был совершен на стоянке в аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), воздушное судно не подлежит восстановлению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", эксплуатировавшей вертолет.

В результате поджога Ми-8Т сгорел полностью, отметил представитель компании.

Жертв, повреждений другого имущества и разрушений нет. Злоумышленники задержаны, заявили в "ЮТэйр".

Ранее стало известно, что вертолет загорелся в ночь на среду на территории аэропорта Ноябрьска. Ряд телеграм-каналов сообщил, что вертолет подожгли подростки, получив такое задание в соцсетях.

В департаменте здравоохранения ЯНАО "Интерфаксу" сказали, что у подростков ожоги лица и рук. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.

ЮТэйр ЯНАО Ноябрьск
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