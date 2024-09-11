Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Запад", сообщило Минобороны России в среду.

Министр заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск в зоне проведения специальной военной операции и характере действий противника, заявили в министерстве.

"Командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На командном пункте Андрею Белоусову также были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что Белоусов поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

В министерстве сообщили, что за проявленные самоотверженность и героизм Белоусов вручил военнослужащим государственные награды, в том числе, ордена Мужества, медали "За отвагу", медали "За храбрость", медали "За спасение погибавших".