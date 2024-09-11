Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нерегулируемый майнинг цифровой валюты негативно влияет на развитие Сибири, считает полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

"По мнению полпреда, сегодня требуется ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, которые введут в энергодефицитных территориях ограничения на майнинговую деятельность", - говорится в сообщении Сибирского окружного информационного центра.

В сообщении отмечается, что за 2023 год потребление электроэнергии майнерами в СФО выросло на 70%, а к настоящему времени текущая потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электроэнергии суммарно превышают мощность самой крупной в России Саяно-Шушенской ГЭС.

"Поручения главы государства направлены на повышение надежности энергоснабжения регионов Сибири. Аналогичные акценты, необходимые для предотвращения дефицита электрической энергии в юго-восточной части объединённой энергетической системы Сибири, с учетом перспективных потребителей, включены в план реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года", - приводятся в сообщении слова Серышева.

Отмечается, что при реализации стратегии дополнительные комплексные усилия будут направлены на обновление генерирующего и сетевого оборудования, при этом для оценки реального состояния оборудования и сетей необходим системный аудит с привлечением ученых.