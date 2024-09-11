Поиск

Лавров 17 сентября проведет в Москве встречу с президентом МККК

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре проведет встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), а также выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич прибывает в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме. Он состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. Накануне форума Сполярич посетит Москву, и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, "в повестке дня - широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира". "Программой поездки президента МККК предусмотрены встречи с представителями других государственных и общественных структур, а также с руководством Российского Красного креста", - отметила Захарова.

Кроме того, она сообщила, что Лавров возглавит российскую делегацию на очередной сессии Генассамблеи ООН, его выступление в рамках недели высокого уровня намечено на 28 сентября.

"Министр иностранных дел России также примет участие в ряде мероприятий "на полях" Генассамблеи, в том числе по линии БРИКС, группы "двадцати", - сообщила Захарова.

"По традиции запланирована целая серия двусторонних контактов, в том числе беседа с генеральным секретарем всемирной организации", - сказала представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии

Военная операция на Украине

Военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Патриарх Кирилл сказал, что мир приближается к Апокалипсису

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Полпред в СФО призвал законодательно ограничить майнинг в энергодефицитных регионах

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад"

Вертолет "ЮТэйр" подожгли в аэропорту на Ямале

Кремль рекомендовал не считать ТГ-каналы достоверным источником данных о БПЛА в Заполярье

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

В Кремле полагают, что США уже определились с возможностью ударов ATACMS по России

Электроснабжение Энергодара, где расположена ЗАЭС, восстановлено

Мурманский губернатор сообщил о налетах беспилотников на регион

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });