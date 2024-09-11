Лавров 17 сентября проведет в Москве встречу с президентом МККК

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре проведет встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК), а также выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич прибывает в Россию для участия в IV Евразийском женском форуме. Он состоится в Санкт-Петербурге 18-20 сентября. Накануне форума Сполярич посетит Москву, и на 17 сентября запланирована ее встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам дипломата, "в повестке дня - широкий спектр вопросов гуманитарного реагирования в различных регионах мира". "Программой поездки президента МККК предусмотрены встречи с представителями других государственных и общественных структур, а также с руководством Российского Красного креста", - отметила Захарова.

Кроме того, она сообщила, что Лавров возглавит российскую делегацию на очередной сессии Генассамблеи ООН, его выступление в рамках недели высокого уровня намечено на 28 сентября.

"Министр иностранных дел России также примет участие в ряде мероприятий "на полях" Генассамблеи, в том числе по линии БРИКС, группы "двадцати", - сообщила Захарова.

"По традиции запланирована целая серия двусторонних контактов, в том числе беседа с генеральным секретарем всемирной организации", - сказала представитель МИД РФ.